Психолог в Хабаровске

ПСИХОЛОГ - специалист, работающий с людьми, имеющими различные сложности в области отношений, семьи, работы, собственных переживаний, преодолении комплексов, и занимающийся изучение психики человека.



Психологи занимаются такими проблемами как:

- помощь в самореализации;

- семейные отношения;

- помощь в кризисных ситуациях;

- помощь при психосоматических расстройствах.



Консультация психолога рекомендуется:

- если Вы плохо спите;

- при отсутствии аппетита;

- если Вы пережили стресс;

- если Вы не можете найти выход из сложившейся ситуации;

- при ухудшении отношений с близкими Вам людьми.



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