Пульмонолог в Хабаровске

Пульмонолог – это врач занимающийся лечением заболеваний в области дыхательных путей, а именно легких и бронхов.



Пульмонологи специализируются на лечении следующих заболеваний:

- бронхит;

- ринит;

- астма;

- пневмония;

- злокачественный плеврит;

- эмфизема легких;

- хроническая дыхательная недостаточность.



Когда следует обращаться к Пульмонологу:

- кашель;

- отдышка с затруднением вдоха;

- симптомы бронхиальной астмы (головная боль, зуд глаз, чихание, удушье, бледное лицо, набухшие шейные вены);

- сухие свистящие хрипы.



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