Детский Ревматолог во Хабаровске

Детские врачи. Ревматолог это врач, специализирующийся на болезнях суставов и соединительной ткани, которые носят дистрофический или воспалительный характер.



К основным заболеваниям, которые лечат ревматологи, относятся:

- красная волчанка;

- фибромиалгия;

- подагра;

- артрит;

- остеопороз;

- дерматомиозит;

- болезнь Шегрена;

- васкулиты.



Вам нужно обратиться к ревматологу в Хабаровске при следующих симптомах:

- ощущение скованности при пробуждении;

- наследственная отягощенность по заболеваниям суставов;

- частые ангины;

- отек в суставе;

- боли в шее, коленях, пояснице;

- хруст в суставах.



На нашем сайте Вы сможете найти квалифицированного ревматолога в Хабаровске и записаться на прием по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.