Детский Стоматолог-имплантолог во Хабаровске

Детские врачи. Стоматолог-имплантолог помогает при частичной или полной потере зубов, восстанавливая целостность зубного ряда при помощи имплантов. Используют при этом современное оборудование и качественные материалы.



Стоматологи-имплантологи ставят точный диагноз и выполняют все этапы имплантации: первичный осмотр, консультация и назначение лабораторных процедур, дают направление на МРТ-снимки, панорамные снимки зубного ряда.



Основные заболевания, с которыми сталкиваются стоматологи-имплантологи:

- включенные дефекты зубов;

- полное отсутствие зубов.

- одиночный дефект в стоматологии;

- концевые дефекты.



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