Детский Стоматолог-терапевт во Хабаровске

Детские врачи. Стоматолог-терапевт врач занимающийся профилактикой и лечением заболеваний зубов и ротовой полости в целом.

Стоматологи-терапевты осматривают ротовую полость, выявляют первые признаки, указывающие на кариес, а так же на повреждение зубной эмали. Специалисты ставят правильный диагноз, лечат кариесы, пульпиты, периодонтиты любой сложности, удаляют воспаленные нервы, кисты зуба, периоститы, занимаются подготовкой рта для протезирования, восстанавливают форму сломавшегося зуба. Врач отбелит зубы, поможет устранить зубной налет. Соответственно, стоматологом производится устранение участков, подвергшихся повреждению, после чего зуб пломбируется.

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