Детский Стоматолог во Хабаровске

Детские врачи. Стоматолог занимается здоровьем ротовой полости. В его компетенцию входит лечение и профилактика каких-либо заболеваний зубов, десен, челюстно-лицевой части.



Стоматологи лечат такие заболевания как:

- пародонтоз;

- кариес;

- галитоз;

- пародонтит;

- заболевания десен;

- стоматит;

- пульпит;

- флюороз.



Записаться на прием к стоматологу необходимо при таких симптомах как:

- темные пятна на зубах;

- боль в области зуба при попадании горячего или холодного;

- запах изо рта;

- неправильный прикус;

- появление зубного камня;

- появление промежутков между зубами;

- появление на зубах белых полос.



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