Детский Торакальный хирург во Хабаровске

Детские врачи. Торакальный хирург является специалистом по хирургическому лечению органов, которые расположены в грудной клетке (пищевода, сердца, легких, трахея, кровеносные сосуды, щитовидная железа, глотка, гортань, а так же молочной железы).



К торакальному хирургу в Хабаровске Вы можете обратиться за помощью при:

- заболеваниях сердца;

- заболеваниях вилочковой железы;

- заболеваниях пищевода;

- гнойных заболеваниях легких;

- заболеваниях сосудов.



При обнаружении следующих симптомов необходимо получить консультацию торакально хирурга:

- изжога;

- рвота,икота;

- ощущение кома в груди;

- боль при прохождении пищи по пищеводу;

- затруднение дыхания;

- отечность лица;

- повышение давления.



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