Детский Венеролог во Хабаровске

Детские врачи. Венеролог – врач, специализирующийся на диагностировании, профилактике и лечении инфекций, передающихся половым путем. В сферу деятельности венерологов в входит также предупреждение осложнений и рецидивов, их устранение и профилактика.



К венерологам обращаются при положительном результате анализов на: трихомониаз, хламидиоз, сифилис, гонорею, гарднереллез, генитальный герпес, ВИЧ.



Обратиться к венерологу следует при следующих симптомах:

- зуд в области половых органов;

- выделения из уретры и влагалища ;

- пузырьки и покраснения слизистой оболочки половых органов;

- появление крови, хлопьев в моче.



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