Детский Вирусолог во Хабаровске

Детские врачи. Врач-вирусолог изучает вирусы и микроскопические паразиты, которые вызывают болезни человека, и лечит вирусные заболевания.



Вирусологи занимаются диагностикой и лечением таких заболеваний как: бешенство, гепатиты, клещевой энцефалит, бородавки, герпесвирусы, оспа, инфекции гриппа и многие другие вирусные заболевания.



Вирусологи обычно проводят два вида диагностики: лапароскопия и биопсия печени.



Обратиться к вирусологу Хабаровска необходимо в следующих случаях:

- воспаление слюнных желез;

- вирусное заболевание, вызванное укусом клеща;

- в случае натуральной оспы;

- при заболевании желтухой;

- при положительном анализе на гепатит.



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