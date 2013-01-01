Врач функциональной диагностики в Хабаровске

Врач функциональной диагностики изучает состояние органов пациента и выявляет наличие функциональных нарушений.



Обратиться к врачу функциональной диагностики целесообразно перед такими мероприятиями как:

- путешествие, особенно в страны с непривычным климатом;

- начало занятий спортом;

- начало родительства, зачатия;

- поездка на курорт или санаторий.



Врачи функциональной диагностики не занимаются лечением и не назначают лекарства, они исследуют следующие системы организма:

- неврологическая диагностика;

- функций внешнего дыхания;

- функциональная диагностика почек;

- диагностика органов пищеварения;

- гинекологическая диагностика;

- эндокринологическое обследование;

- кардиологическая диагностика.



Врачи функциональной диагностики Хабаровска проводят обследование для того, чтобы подтвердить предварительный диагноз, определенный ранее, используя при этом современные диагностические методы.



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