Детский Врач функциональной диагностики во Хабаровске
Детские врачи. Врач функциональной диагностики изучает состояние органов пациента и выявляет наличие функциональных нарушений.
Обратиться к врачу функциональной диагностики целесообразно перед такими мероприятиями как:
- путешествие, особенно в страны с непривычным климатом;
- начало занятий спортом;
- начало родительства, зачатия;
- поездка на курорт или санаторий.
Врачи функциональной диагностики не занимаются лечением и не назначают лекарства, они исследуют следующие системы организма:
- неврологическая диагностика;
- функций внешнего дыхания;
- функциональная диагностика почек;
- диагностика органов пищеварения;
- гинекологическая диагностика;
- эндокринологическое обследование;
- кардиологическая диагностика.
Врачи функциональной диагностики Хабаровска проводят обследование для того, чтобы подтвердить предварительный диагноз, определенный ранее, используя при этом современные диагностические методы.
На нашем сайте, Вы сможете найти квалифицированного врача функциональной диагностики и записаться на прием по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.
Обратиться к врачу функциональной диагностики целесообразно перед такими мероприятиями как:
- путешествие, особенно в страны с непривычным климатом;
- начало занятий спортом;
- начало родительства, зачатия;
- поездка на курорт или санаторий.
Врачи функциональной диагностики не занимаются лечением и не назначают лекарства, они исследуют следующие системы организма:
- неврологическая диагностика;
- функций внешнего дыхания;
- функциональная диагностика почек;
- диагностика органов пищеварения;
- гинекологическая диагностика;
- эндокринологическое обследование;
- кардиологическая диагностика.
Врачи функциональной диагностики Хабаровска проводят обследование для того, чтобы подтвердить предварительный диагноз, определенный ранее, используя при этом современные диагностические методы.
На нашем сайте, Вы сможете найти квалифицированного врача функциональной диагностики и записаться на прием по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.
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Специализации врачей Фильтр
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-
А
- Акушер
- Акушер-гинеколог
- Аллерголог
- Аллерголог-иммунолог
- Ангиохирург
- Анестезиолог-реаниматолог
- Аритмолог
-
Б
- Бактериолог
- Бобат терапевт
-
В
- Вакцинация
- Венеролог
- Вирусолог
- Врач вакцинопрофилактики
- Врач клинической лабораторной диагностики
- Врач ЛФК
- Врач методист
- Врач общей практики (семейный врач)
- Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
- Врач ультразвуковой диагностики
- Врач функциональной диагностики
-
Г
- Гастроэнтеролог
- Гематолог
- Генетик
- Гепатолог
- Гериатр
- Геронтолог
- Гинеколог
- Гинеколог-маммолог
- Гинеколог-онколог
- Гинеколог-хирург
- Гинеколог-эндокринолог
- Гинеколог-эндоскопист
- Гипнотерапевт
- Гирудотерапевт
- Главная акушерка
- Главный врач
-
Д
- Дерматовенеролог
- Дерматолог
- Детский эндокринолог
- Дефектолог
- Диетолог
- Директор клиники
-
З
- Зав. акушерско-гинекологическим кабинетом
- Зав. бактериологической лабораторией
- Зав. женской консультацией
- Зав. клинико-диагностической лабораторией
- Зав. консультативно-диагностическим отделением
- Зав. лабораторией
- Зав. отделением
- Зав. отделением неонатологии
- Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
- Зав. педиатрическим отделением
- Зав. рентгеновским отделением
- Зав. травматологическим отделением
- Зав. трансфузиологическим кабинетом
- Зав. хирургическим отделением
- Зав. центром
- Зав. центром амбулаторной хирургии
- Зав. эндоскопическим отделением
- Заведующий поликлиникой
- Заместитель главного врача
- Зубной врач
- Зубной техник
-
И
- Иммунолог
- Инструктор ЛФК
- Инфекционист
-
К
- Кардиолог
- Кардиохирург
- Клинический психолог
- Клинический фармаколог
- Косметик-эстетист
- Косметолог
- Косметолог (дерматолог-косметолог)
-
Л
- Лаборант
- Логопед
- Логопед-дефектолог
- Лор (оториноларинголог)
-
М
- Маммолог
- Мануальный терапевт
- Массажист
- Медицинская сестра (брат)
- Медицинская сестра (брат) - регистратор
- Медицинская сестра (брат) -анестезист
- Медицинская сестра (брат) диетическая
- Медицинская сестра (брат) палатная
- Медицинская сестра (брат) по массажу
- Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
- Медицинская сестра (в косметологии)
- Медицинская сестра (процедурный кабинет)
- Медицинская сестра перевязочной
- Медицинский лабораторный техник
- МРТ-эксперт
-
Н
- Нарколог
- Невролог (невропатолог)
- Нейрофизиолог
- Нейрохирург
- Неонатолог
- Нефролог
-
О
- Озонотерапевт
- Окулист (офтальмолог)
- Онколог
- Онколог-маммолог
- Онколог-хирург
- Онкоуролог
- Операционная медицинская сестра (брат)
- Ординатор
- Ортопед
- Остеопат
- Отоневролог
-
П
- Патологоанатом
- Педиатр
- Перинатальный психолог
- Пластический офтальмохирург
- Пластический хирург
- Подолог
- Проктолог (колопроктолог)
- Профпатолог
- Психиатр
- Психиатр-нарколог
- Психиатр-эксперт
- Психолог
- Психотерапевт
- Пульмонолог
-
Р
- Радиолог
- Реабилитолог
- Ревматолог
- Рентгенолаборант
- Рентгенолог
- Репродуктолог (ЭКО)
- Рефлексотерапевт
-
С
- Сексолог
- Сердечно-сосудистый хирург
- Сомнолог
- Сосудистый хирург (ангиохирург)
- Спортивный врач
- Стоматолог
- Стоматолог общей практики
- Стоматолог-гигиенист
- Стоматолог-имплантолог
- Стоматолог-ортодонт
- Стоматолог-ортопед
- Стоматолог-пародонтолог
- Стоматолог-терапевт
- Стоматолог-хирург
- Стоматолог-эндодонт
- Сурдоакустик
- Сурдолог
-
Т
- Терапевт
- Токсиколог
- Торакальный хирург
- Травматолог
- Травматолог-ортопед
- Трансфузиолог
- Трихолог
-
У
- УЗИ-специалист
- Уролог
- Уролог-андролог
-
Ф
- Фармацевт
- Фельдшер
- Фельдшер-лаборант
- Физиотерапевт
- Фитотерапевт
- Флеболог
- Фониатр
- Фтизиатр
-
Х
- Хирург
- Хирург-имплантолог
- Хирург-колопроктолог
- Хирург-офтальмолог
- Хирург-пародонт
-
Ч
- Челюстно-лицевой хирург
-
Э
- Эндокринолог
- Эндоскопист
- Эндоскопический хирург
- Эпидемиолог
- Эпилептолог
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Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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