Детский Врач скорой медицинской помощи во Хабаровске
Детские врачи. Врач скорой помощи оказывает срочную медицинскую помощь, при состояниях, угрожающих здоровью или жизни пациентов, несчастных случаях, автокатастрофах, обострениях хронических заболеваний, родах, отравлениях.
Врачи скорой помощи оказывают грамотную и своевременную медицинскую помощь, в течение всего времени препровождения больного в медицинское учреждение, используя при этом современные диагностические и при необходимости иные методы.
В обязанности врачей скорой помощи входит оказание неотложной помощи при:
- обострениях, у психически больных людей;
- предродовом состоянии или родах;
- состояниях пациента, угрожающих его жизни;
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с полным списком врачей скорой помощи Хабаровска, ознакомиться с анкетами, опытом врачей и отзывами пациентов.
Врачи скорой помощи оказывают грамотную и своевременную медицинскую помощь, в течение всего времени препровождения больного в медицинское учреждение, используя при этом современные диагностические и при необходимости иные методы.
В обязанности врачей скорой помощи входит оказание неотложной помощи при:
- обострениях, у психически больных людей;
- предродовом состоянии или родах;
- состояниях пациента, угрожающих его жизни;
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с полным списком врачей скорой помощи Хабаровска, ознакомиться с анкетами, опытом врачей и отзывами пациентов.
Читать полностью
Специализации врачей Фильтр
Специализацииx
-
А
- Акушер
- Акушер-гинеколог
- Аллерголог
- Аллерголог-иммунолог
- Ангиохирург
- Анестезиолог-реаниматолог
- Аритмолог
-
Б
- Бактериолог
- Бобат терапевт
-
В
- Вакцинация
- Венеролог
- Вирусолог
- Врач вакцинопрофилактики
- Врач клинической лабораторной диагностики
- Врач ЛФК
- Врач методист
- Врач общей практики (семейный врач)
- Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
- Врач ультразвуковой диагностики
- Врач функциональной диагностики
-
Г
- Гастроэнтеролог
- Гематолог
- Генетик
- Гепатолог
- Гериатр
- Геронтолог
- Гинеколог
- Гинеколог-маммолог
- Гинеколог-онколог
- Гинеколог-хирург
- Гинеколог-эндокринолог
- Гинеколог-эндоскопист
- Гипнотерапевт
- Гирудотерапевт
- Главная акушерка
- Главный врач
-
Д
- Дерматовенеролог
- Дерматолог
- Детский эндокринолог
- Дефектолог
- Диетолог
- Директор клиники
-
З
- Зав. акушерско-гинекологическим кабинетом
- Зав. бактериологической лабораторией
- Зав. женской консультацией
- Зав. клинико-диагностической лабораторией
- Зав. консультативно-диагностическим отделением
- Зав. лабораторией
- Зав. отделением
- Зав. отделением неонатологии
- Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
- Зав. педиатрическим отделением
- Зав. рентгеновским отделением
- Зав. травматологическим отделением
- Зав. трансфузиологическим кабинетом
- Зав. хирургическим отделением
- Зав. центром
- Зав. центром амбулаторной хирургии
- Зав. эндоскопическим отделением
- Заведующий поликлиникой
- Заместитель главного врача
- Зубной врач
- Зубной техник
-
И
- Иммунолог
- Инструктор ЛФК
- Инфекционист
-
К
- Кардиолог
- Кардиохирург
- Клинический психолог
- Клинический фармаколог
- Косметик-эстетист
- Косметолог
- Косметолог (дерматолог-косметолог)
-
Л
- Лаборант
- Логопед
- Логопед-дефектолог
- Лор (оториноларинголог)
-
М
- Маммолог
- Мануальный терапевт
- Массажист
- Медицинская сестра (брат)
- Медицинская сестра (брат) - регистратор
- Медицинская сестра (брат) -анестезист
- Медицинская сестра (брат) диетическая
- Медицинская сестра (брат) палатная
- Медицинская сестра (брат) по массажу
- Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
- Медицинская сестра (в косметологии)
- Медицинская сестра (процедурный кабинет)
- Медицинская сестра перевязочной
- Медицинский лабораторный техник
- МРТ-эксперт
-
Н
- Нарколог
- Невролог (невропатолог)
- Нейрофизиолог
- Нейрохирург
- Неонатолог
- Нефролог
-
О
- Озонотерапевт
- Окулист (офтальмолог)
- Онколог
- Онколог-маммолог
- Онколог-хирург
- Онкоуролог
- Операционная медицинская сестра (брат)
- Ординатор
- Ортопед
- Остеопат
- Отоневролог
-
П
- Патологоанатом
- Педиатр
- Перинатальный психолог
- Пластический офтальмохирург
- Пластический хирург
- Подолог
- Проктолог (колопроктолог)
- Профпатолог
- Психиатр
- Психиатр-нарколог
- Психиатр-эксперт
- Психолог
- Психотерапевт
- Пульмонолог
-
Р
- Радиолог
- Реабилитолог
- Ревматолог
- Рентгенолаборант
- Рентгенолог
- Репродуктолог (ЭКО)
- Рефлексотерапевт
-
С
- Сексолог
- Сердечно-сосудистый хирург
- Сомнолог
- Сосудистый хирург (ангиохирург)
- Спортивный врач
- Стоматолог
- Стоматолог общей практики
- Стоматолог-гигиенист
- Стоматолог-имплантолог
- Стоматолог-ортодонт
- Стоматолог-ортопед
- Стоматолог-пародонтолог
- Стоматолог-терапевт
- Стоматолог-хирург
- Стоматолог-эндодонт
- Сурдоакустик
- Сурдолог
-
Т
- Терапевт
- Токсиколог
- Торакальный хирург
- Травматолог
- Травматолог-ортопед
- Трансфузиолог
- Трихолог
-
У
- УЗИ-специалист
- Уролог
- Уролог-андролог
-
Ф
- Фармацевт
- Фельдшер
- Фельдшер-лаборант
- Физиотерапевт
- Фитотерапевт
- Флеболог
- Фониатр
- Фтизиатр
-
Х
- Хирург
- Хирург-имплантолог
- Хирург-колопроктолог
- Хирург-офтальмолог
- Хирург-пародонт
-
Ч
- Челюстно-лицевой хирург
-
Э
- Эндокринолог
- Эндоскопист
- Эндоскопический хирург
- Эпидемиолог
- Эпилептолог
Все специализации Скрыть
Фильтрx