Детский Врач скорой медицинской помощи во Хабаровске

Детские врачи. Врач скорой помощи оказывает срочную медицинскую помощь, при состояниях, угрожающих здоровью или жизни пациентов, несчастных случаях, автокатастрофах, обострениях хронических заболеваний, родах, отравлениях.



Врачи скорой помощи оказывают грамотную и своевременную медицинскую помощь, в течение всего времени препровождения больного в медицинское учреждение, используя при этом современные диагностические и при необходимости иные методы.



В обязанности врачей скорой помощи входит оказание неотложной помощи при:

- обострениях, у психически больных людей;

- предродовом состоянии или родах;

- состояниях пациента, угрожающих его жизни;



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