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  3. Зав. ЛОР отделением (Оториноларингологическим)

Детский Зав. ЛОР отделением (Оториноларингологическим) во Хабаровске

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  • И
    • Иммунолог
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  • К
    • Кардиолог
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    • Лаборант
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Копылов Евгений Николаевич

Копылов Евгений Николаевич
Педиатр, Пульмонолог, Главный врач
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Голованова Виктория Анатольевна

Голованова Виктория Анатольевна
Косметолог (дерматолог-косметолог), Главный врач
Стаж 21 год
Принимает детей
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Карпенко Юлия Викторовна

Карпенко Юлия Викторовна
Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Галянт Оксана Игоревна

Галянт Оксана Игоревна
Нефролог, Главный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Казанцева Евгения Ивановна

Казанцева Евгения Ивановна
Педиатр, Врач ЛФК, Аллерголог-иммунолог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 20 лет
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Бельтюкова Ольга Васильевна

Бельтюкова Ольга Васильевна
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Дубко Денис Анатольевич

Дубко Денис Анатольевич
Хирург-офтальмолог, Главный врач
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Шишкина (Чернышова) Наталья Викторовна

Шишкина (Чернышова) Наталья Викторовна
Лор (оториноларинголог), Зав. ЛОР отделением (Оториноларингологическим)
Стаж 23 года
Принимает детей
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Пашкина Светлана Александровна

Пашкина Светлана Александровна
Педиатр, Главный врач, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Павленко Вера Михайловна

Павленко Вера Михайловна
Стоматолог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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