Детский Зубной техник во Хабаровске

Детские врачи. Зубной техник занимается изготовлением и ремонтом зубных протезов, имплантов, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов, которые устанавливают стоматологи-ортопеды, отвечает за их эстетику и качество.



Свою деятельность данный специалист осуществляет в лабораториях, с самими пациентами он не встречается.

Он выполняет следующую работу: отделка и ремонт зубных протезов, изготовление моделей зуба, коронок, мостов на основе слепка сделанного ортодонтом, коррекция их цвета, , замена матриц аттачменов, подбор материала для импланта или протеза, создание как съемных так и не съемных протезов.



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