Выберите кружок или секцию для своего ребёнка Всего (748)

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            Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"

            Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"
            Количество преподавателей: 13
            Тел: +7 (4212) 932-796
            Шахматы
            Хабаровск, ул. Лермонтова, 7 Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 92 Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, 83 Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Вахова А.А, 8а Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Волочаевская, 87 Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Шатова, 2/1 Тел: +7 (4212) 932-796
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            Рейтинг: 10.0
            Цена: 450 - 3500
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 8
            Школа классического балета "Lil Ballerine"

            Школа классического балета "Lil Ballerine"
            Количество преподавателей: 4
            Танцы
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (4212) 602-608
            Хабаровск, ул. Двинская, 2 Тел: +7 (4212) 602-608
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            Рейтинг: 9.4
            Цена: 4000 - 5000
            Возраст: 2 - 10 лет
            Отзывов: 6
            Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»

            Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»
            Количество преподавателей: 7
            Тел: +7 (924) 403-25-65
            Робототехника Программирование
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 92б Тел: +7 (4212) 932-565
            Хабаровск, ул. Ленина, 58 Тел: +7 (4212) 932-565
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 218б Тел: +7 (4212) 932-565
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            Рейтинг: 9.4
            Цена: От 1840
            Возраст: 4 - 16 лет
            Отзывов: 14
            Секция "Капоэйра"

            Секция "Капоэйра"
            Количество преподавателей: 2
            Тел: +7 (924) 118-03-37
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Волочаевская, 8 Тел: +7 (4212) 304-430
            Хабаровск, ул. Суворова, 51 Тел: +7 (4212) 454-744
            Хабаровск, ул. Калинина, 8 Тел: +7 (4212) 464-999
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            Рейтинг: 9.1
            Цена: До 2500
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Отделение "Вокал" в центре "Аллегретто"

            Отделение "Вокал" в центре "Аллегретто"
            Количество преподавателей: 4
            Музыка
            Хабаровск, ул. Советская, 52 Тел: +7 (4212) 567-610
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            Рейтинг: 9.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 7 лет
            Отзывов: 2
            Изобразительно искусство в ДШИ №5

            Изобразительно искусство в ДШИ №5
            Количество преподавателей: 3
            Изобразительное искусство
            Хабаровск, ул. Световая, 9 Тел: +7 (4212) 261-609
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            Рейтинг: 9.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 17 лет
            Отзывов: 1
            Киокушинкай каратэ-до

            Киокушинкай каратэ-до
            Количество преподавателей: 12
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Богородская, 6 Тел: +7 (984) 298-73-81
            Хабаровск, ул. Горького, 6 Тел: +7 (924) 206-58-58
            Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19 Тел: +7 (914) 545-42-72
            Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П, 22 Тел: +7 (914) 173-89-49
            Хабаровск, ул. Свердлова, 30а Тел: +7 (914) 150-50-80
            Хабаровск, ул. Тимирязева, 26 Тел: +7 (924) 107-01-78
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194а Тел: +7 (914) 150-50-80
            Хабаровск, ул. Школьная, 17 Тел: +7 (924) 214-00-96
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            Рейтинг: 9.0
            Цена: От 1500
            Возраст: 5 - 16 лет
            Отзывов: 1
            Секция "Кикбоксинг"

            Секция "Кикбоксинг"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Чехова, 20А Тел: +7 (924) 100-24-00
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            Рейтинг: 9.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 17 лет
            Отзывов: 1
            Секция "Оригами" в ЦДТ "Народные ремесла"

            Секция "Оригами" в ЦДТ "Народные ремесла"
            Количество преподавателей: 2
            Оригами
            Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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            Рейтинг: 8.8
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 11 лет
            Отзывов: 1
            Школа капоэйры "Rabo de Arraia"

            Школа капоэйры "Rabo de Arraia"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (914) 776-05-58
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            Рейтинг: 8.8
            Цена: 350 - 2800
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 3