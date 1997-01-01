Выберите кружок или секцию для своего ребёнка Всего (748)
Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Лермонтова, 7 Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Краснореченская, 92 Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, 83 Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Вахова А.А, 8а Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Волочаевская, 87 Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Шатова, 2/1 Тел: +7 (4212) 932-796
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Цена: 450 - 3500
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 8
Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (4212) 602-608
Хабаровск, ул. Двинская, 2 Тел: +7 (4212) 602-608
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Цена: 4000 - 5000
Возраст: 2 - 10 лет
Отзывов: 6
Тел: +7 (924) 403-25-65
Хабаровск, ул. Краснореченская, 92б Тел: +7 (4212) 932-565
Хабаровск, ул. Ленина, 58 Тел: +7 (4212) 932-565
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 218б Тел: +7 (4212) 932-565
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Цена: От 1840
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 14
Тел: +7 (924) 118-03-37
Хабаровск, ул. Волочаевская, 8 Тел: +7 (4212) 304-430
Хабаровск, ул. Суворова, 51 Тел: +7 (4212) 454-744
Хабаровск, ул. Калинина, 8 Тел: +7 (4212) 464-999
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Цена: До 2500
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Советская, 52 Тел: +7 (4212) 567-610
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Световая, 9 Тел: +7 (4212) 261-609
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Богородская, 6 Тел: +7 (984) 298-73-81
Хабаровск, ул. Горького, 6 Тел: +7 (924) 206-58-58
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19 Тел: +7 (914) 545-42-72
Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П, 22 Тел: +7 (914) 173-89-49
Хабаровск, ул. Свердлова, 30а Тел: +7 (914) 150-50-80
Хабаровск, ул. Тимирязева, 26 Тел: +7 (924) 107-01-78
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194а Тел: +7 (914) 150-50-80
Хабаровск, ул. Школьная, 17 Тел: +7 (924) 214-00-96
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Цена: От 1500
Возраст: 5 - 16 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Чехова, 20А Тел: +7 (924) 100-24-00
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 11 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (914) 776-05-58
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Цена: 350 - 2800
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 3