Поиск по запросу "Секции Акробатика" Всего (8)
Основной из целей родителей в наше время является укрепление здоровья детей, а именно приобщение ребенка к регулярным занятиям спортом. Успешно решать задачи интеллектуального развития и физического воспитания являются основными задачами секций по акробатики. Для этого очень важно правильно подобрать секцию по акробатике в Хабаровске. Данный вид спорта позволяет Вашему ребёнку развиваться комплексно: как физически, так и психически. Во время тренировок развиваются все группы мышц, дыхательная система, скорость реакции, вестибулярный аппарат, выносливость и многое другое. Регулярные занятия развивает двигательную функцию тела. Акробатика это не только спорт, но и развлечение, так как занимаясь, Ваш ребенок выплескивает энергию, что является гарантом хорошего самочувствия и положительные эмоции.
Хабаровск, ул. Воронежская, 38а Тел: +7 (4212) 202-075
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Цена: От 15000
Возраст: 8 - 15 лет
Отзывов: 11
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Горького, 2Г Тел: +7 (4212) 202-280
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Цена: 300 - 2990
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ш. Восточное, 41 Тел: +7 (4212) 680-000
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Цена: 450 - 2400
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (914) 546-56-31
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Цена: До 3000
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 12 Тел: +7 (924) 300-01-10
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Цена: Бесплатно
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0