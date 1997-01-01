Поиск по запросу "Секции Актерское мастерство" Всего (22)
Очень большое значение в настоящее время имеет всестороннее развитие ребенка. Если вы мечтаете о том, что бы Ваш ребенок рос творческой личностью, умел красноречиво выражать свои мысли, занимал лидирующие позиции в обществе, то наш сайт поможет Вам подобрать необходимую секцию по актерскому мастерству в Хабаровске. Занимаясь в таких секциях, Вашего ребенка учат работать в команде, преодолеть психологический барьер, так же происходит развитие социально-коммуникативных навыков. В процессе обучения дети знакомятся с основными жанрами театрального искусства, с историей театра, выполняют различные задания по развитию мимики, жестов и пластике тела. Очень важным фактором для раскрытия таланта каждого ребенка является индивидуальный подход к каждому учащемуся. Конечно, главное задачей данных секция является развить навыки общения и научить чувствовать себя уверенно в разных жизненных ситуациях.
Хабаровск, ул. Воронежская, 38а Тел: +7 (4212) 202-075
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Цена: От 15000
Возраст: 8 - 15 лет
Отзывов: 11
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 12 Тел: +7 (924) 213-96-56
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Цена: До 3400
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Воронежская, 38а Тел: +7 (4212) 202-075
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Цена: От 1300
Возраст: 8 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Льва Толстого, 2Б Тел: +7 (4212) 766-066
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Цена: От 2800
Возраст: 4 - 9 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ильича, 3 Тел: +7 (4212) 701-601
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Цена: От 500
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ильича, 3 Тел: +7 (4212) 701-601
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Цена: От 500
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 918-918
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Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 8 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Руднева, 37 Тел: +7 (4212) 483-542
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Цена: От 2400
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0