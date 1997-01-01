Поиск по запросу "Секции Аквааэробика" Всего (2)

Ни для кого не секрет что вода положительно влияет на организм человека. Акваэробика - это комплекс упражнений под ритмичную музыку в воде. Она совмещает в себе аэробику, плавание, гимнастику и силовые нагрузки. Прекрасно укрепляет нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшает кровообращение, обеспечивает ребенку хорошую осанку и закаливание организма, учит владеть своим телом. При выполнении упражнений в воде работают все группы мышц, улучшается кровоток, что препятствует застою лимфы и крови. Для тех кто посещает секции по аквааэробике практически нет противопоказаний и ограничений по весу и возрасту. Посещая занятия, у детей появляется уверенность в себе и ощущение что вода их держит. Все занятия проходят в виде различных игр и эстафет на воде, что позволяет Вашему ребенку быть спокойным после посещения секции.