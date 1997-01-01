Поиск по запросу "Секции Автоспорт" Всего (1)

В последнее время автоспорт стал очень популярен как среди взрослых, так и среди детей. Если Ваш ребенок интересуется этим направлением, то самое время подобрать для него подходящую секцию по автоспорту в Хабаровске. Занятия включают в себя как приёмы контраварийного вождения, так и основы управления автомобилем и, помогают научиться избегать травм при управлении транспортным средством. Посещая такие секции, ребята учатся думать, просчитывая ситуацию на трассе, а так же развивают физическую выносливость. Ученики получают практические навыки работы с техникой. В секциях по автоспорту участники соревнуются в мастерстве прохождения трассы на скорость и на количество ошибок при вождении. Благодаря таким занятиям, Ваш ребенок может почувствовать себя настоящим гонщиком.