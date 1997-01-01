Поиск по запросу "Секции Биатлон" Всего (1)

Задумываясь на тем, в какую секцию записать своего ребенка, родители часто выбирают такое направление как биатлон. Он является очень популярным видом спорта, как в нашей стране,так и в других. Посещая секцию по биатлону в Хабаровске, Вашему ребенку придется не только стрелять из мелкокалиберной винтовки в мишень с расстояния 50 метров, но и пробегать на лыжах определенное расстояние. Данный вид спорта помогает укрепить и сохранить здоровье, а так же обучает технике лыжных ходов. Тренировки проводятся как зимой так и летом, несмотря на то что это зимний вид спорта. Биатлон нравится детям независимо от пола и возраста. Посещая секцию по биатлону в Хабаровске, Ваш ребенок станет метким, здоровым, сдержанным и выносливым.