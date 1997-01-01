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Поиск по запросу "Секции Боевые искусства" Всего (61)

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            Секция "Капоэйра"

            Секция "Капоэйра"
            Количество преподавателей: 2
            Тел: +7 (924) 118-03-37
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Волочаевская, 8 Тел: +7 (4212) 304-430
            Хабаровск, ул. Суворова, 51 Тел: +7 (4212) 454-744
            Хабаровск, ул. Калинина, 8 Тел: +7 (4212) 464-999
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            Рейтинг: 9.1
            Цена: До 2500
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Киокушинкай каратэ-до

            Киокушинкай каратэ-до
            Количество преподавателей: 12
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Богородская, 6 Тел: +7 (984) 298-73-81
            Хабаровск, ул. Горького, 6 Тел: +7 (924) 206-58-58
            Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19 Тел: +7 (914) 545-42-72
            Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П, 22 Тел: +7 (914) 173-89-49
            Хабаровск, ул. Свердлова, 30а Тел: +7 (914) 150-50-80
            Хабаровск, ул. Тимирязева, 26 Тел: +7 (924) 107-01-78
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194а Тел: +7 (914) 150-50-80
            Хабаровск, ул. Школьная, 17 Тел: +7 (924) 214-00-96
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            Рейтинг: 9.0
            Цена: От 1500
            Возраст: 5 - 16 лет
            Отзывов: 1
            Секция "Кикбоксинг"

            Секция "Кикбоксинг"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Чехова, 20А Тел: +7 (924) 100-24-00
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            Рейтинг: 9.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 17 лет
            Отзывов: 1
            Школа капоэйры "Rabo de Arraia"

            Школа капоэйры "Rabo de Arraia"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (914) 776-05-58
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            Рейтинг: 8.8
            Цена: 350 - 2800
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 3
            Секция сётокан каратэ в СФКХК

            Секция сётокан каратэ в СФКХК
            Количество преподавателей: 4
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Калинина, 152 Тел: +7 (924) 200-36-76
            Хабаровск, ул. Уборевича, 79 Тел: +7 (924) 200-36-76
            Хабаровск, ул. Шеронова 106 Тел: +7 (924) 200-36-76
            Хабаровск, Шеронова 106 Тел: +7 (924) 200-36-76
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            Рейтинг: 8.4
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 2
            Клуб боевых искусств "Воин"

            Клуб боевых искусств "Воин"
            Количество преподавателей: 2
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 45 Тел: +7 (999) 080-63-08
            Хабаровск, ул. Слободская, 10А Тел: +7 (914) 417-10-07
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (999) 273-31-41
            Хабаровск, ул. Саратовская, 3 Тел: +7 (914) 546-15-11
            Хабаровск, ш. Матвеевское, 23
            Хабаровск, ул. Тимирязева, 5 Тел: +7 (914) 168-08-06
            Хабаровск, ул. Космическая, 7 Тел: +7 (924) 215-21-12
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 139А
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.2
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Секция бокса "12 Унций"

            Секция бокса "12 Унций"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровский край, пгт Березовка, кв-л Энергетик 11 Тел: +7 (4212) 781-027
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 10 - 16 лет
            Отзывов: 5
            Секция "Ки Айкидо" в клубе "Рандори"

            Секция "Ки Айкидо" в клубе "Рандори"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Шеронова, 8 кор. 3 Тел: +7 (914) 543-48-28
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.1
            Цена: От 2000
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 7
            Школа Капоэйры

            Школа Капоэйры
            Количество преподавателей: 1
            Тел: +7 (914) 773-01-36
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Бондаря, 3 Тел: +7 (914) 773-01-36
            Хабаровск, ул. Горького, 2г Тел: +7 (914) 773-01-36
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 94 Тел: +7 (914) 773-01-36
            Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 23 Тел: +7 (914) 773-01-36
            Хабаровск, ул. Суворова, 25а Тел: +7 (914) 773-01-36
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: 2500 - 2500
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 2
            Самбо в СК "Самбист"

            Самбо в СК "Самбист"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Московская, 10 Тел: +7 (962) 222-50-53
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.1
            Цена: 1500 - 2000
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 1