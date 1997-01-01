Поиск по запросу "Секции Боевые искусства" Всего (61)
Тел: +7 (924) 118-03-37
Хабаровск, ул. Волочаевская, 8 Тел: +7 (4212) 304-430
Хабаровск, ул. Суворова, 51 Тел: +7 (4212) 454-744
Хабаровск, ул. Калинина, 8 Тел: +7 (4212) 464-999
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Цена: До 2500
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Богородская, 6 Тел: +7 (984) 298-73-81
Хабаровск, ул. Горького, 6 Тел: +7 (924) 206-58-58
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19 Тел: +7 (914) 545-42-72
Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П, 22 Тел: +7 (914) 173-89-49
Хабаровск, ул. Свердлова, 30а Тел: +7 (914) 150-50-80
Хабаровск, ул. Тимирязева, 26 Тел: +7 (924) 107-01-78
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194а Тел: +7 (914) 150-50-80
Хабаровск, ул. Школьная, 17 Тел: +7 (924) 214-00-96
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Цена: От 1500
Возраст: 5 - 16 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Чехова, 20А Тел: +7 (924) 100-24-00
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (914) 776-05-58
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Цена: 350 - 2800
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 3
Хабаровск, ул. Калинина, 152 Тел: +7 (924) 200-36-76
Хабаровск, ул. Уборевича, 79 Тел: +7 (924) 200-36-76
Хабаровск, ул. Шеронова 106 Тел: +7 (924) 200-36-76
Хабаровск, Шеронова 106 Тел: +7 (924) 200-36-76
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Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Краснореченская, 45 Тел: +7 (999) 080-63-08
Хабаровск, ул. Слободская, 10А Тел: +7 (914) 417-10-07
Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (999) 273-31-41
Хабаровск, ул. Саратовская, 3 Тел: +7 (914) 546-15-11
Хабаровск, ш. Матвеевское, 23
Хабаровск, ул. Тимирязева, 5 Тел: +7 (914) 168-08-06
Хабаровск, ул. Космическая, 7 Тел: +7 (924) 215-21-12
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 139А
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровский край, пгт Березовка, кв-л Энергетик 11 Тел: +7 (4212) 781-027
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 16 лет
Отзывов: 5
Хабаровск, ул. Шеронова, 8 кор. 3 Тел: +7 (914) 543-48-28
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Цена: От 2000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 7
Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Бондаря, 3 Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Горького, 2г Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Краснореченская, 94 Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 23 Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Суворова, 25а Тел: +7 (914) 773-01-36
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Московская, 10 Тел: +7 (962) 222-50-53
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Цена: 1500 - 2000
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1