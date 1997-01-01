Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Айкидо" Всего (4)
Здоровый образ жизни и спорт стали очень популярны в последнее время. Если Вы беспокоитесь о том что бы дать ребенку не только хорошее образование, но и хорошее физическое развитие, то самое время выбрать подходящую секцию по айкидо. Этот вид боевого искусства помогает развить, во-первых, правильное отношение к жизни, во вторых, безупречную технику борьбы, в третьих, развивает физическую силу ребенка, развивает память, мышцы, осанку. Айкидо учит уважительно относиться к людям, а не проявлять агрессию. Опытные тренеры научат ребят защищать себя и других, постоять за себя в сложной жизненной ситуации, а так же обрести настоящих друзей. Если вы хотите что бы Ваш ребенок был гибким, ловким и здоровым, выбирайте подходящую секцию по айкидо в Хабаровске на нашем сайте.
Хабаровск, ул. Шеронова, 8 кор. 3 Тел: +7 (914) 543-48-28
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Цена: От 2000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 7
Хабаровск, ул. Волочаевская, 8б Тел: +7 (4212) 304-430
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Цена: От 2500
Возраст: 6 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (4212) 654-333
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Цена: 2800 - 2800
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Данчука, 14 Тел: +7 (924) 216-77-07
Хабаровск, ул. Павла Морозов, 92в
Хабаровск, ул. Шеронова, 8 кор. 3 Тел: +7 (4212) 776-812
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Цена: От 2000
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 2