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Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Бокс" Всего (7)

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            Секция бокса "12 Унций"

            Секция бокса "12 Унций"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровский край, пгт Березовка, кв-л Энергетик 11 Тел: +7 (4212) 781-027
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 10 - 16 лет
            Отзывов: 5
            Секция бокса в Центре развития бокса

            Секция бокса в Центре развития бокса
            Количество преподавателей: 25
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Ворошилова, 39 Тел: +7 (914) 199-29-54
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 9 Тел: +7 (914) 547-60-50
            Хабаровск, пос. Берёзовка, квартал энергетик 11 Тел: +7 (924) 302-91-90
            Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (924) 117-65-64
            Хабаровск, ул. Жуковского, 4 Тел: +7 (924) 201-51-87
            Хабаровск, ул. Калинина, 110 Тел: +7 (924) 307-64-07
            Хабаровск, ул. Костромская, 46б Тел: +7 (914) 191-06-59
            Хабаровск, ул. Руднева, 68 Тел: +7 (914) 773-94-90
            Хабаровск, ул. Стрельникова, 18а Тел: +7 (914) 770-88-12
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 60 Тел: +7 (924) 402-34-64
            Хабаровск, б-р Амурский, 1 Тел: +7 (4212) 254-959
            Хабаровск, ул. Герцена, 2 Тел: +7 (914) 771-25-26
            Хабаровск, ул. Королёва, 4г Тел: +7 (914) 316-32-86
            Хабаровск, пер. Казарменный, 15 Тел: +7 (924) 310-62-41
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            Рейтинг: 8.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 10 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Бокс в СК "Арена"

            Бокс в СК "Арена"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83 Тел: +7 (4212) 622-999
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.8
            Цена: 2400 - 3200
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Бокс" в ФК "World Class'ики"

            Секция "Бокс" в ФК "World Class'ики"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Тургенева, 46 Тел: +7 (4212) 602-602
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: От 2400
            Возраст: 7 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Школа бокса Гладиатор

            Школа бокса Гладиатор
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Ленина, 13
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Бокс в СК «Заряд»

            Бокс в СК «Заряд»
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (4212) 654-333
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: 2800 - 2800
            Возраст: 16 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Секция бокса на Школьной

            Секция бокса на Школьной
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Школьная, 18 Тел: +7 (4212) 382-887
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 8 - 15 лет
            Отзывов: 0