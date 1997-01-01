Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Бокс" Всего (7)

Все родители хотят видеть своего ребенка сильным и здоровым, поэтому самое лучшее решение для этого отдать его в спорт. Идеально подходит для этого бокс. Очень важно для этого подобрать подходящую секцию по боксу в Хабаровске. Посещая такие секции, у Вашего ребенка развивается дыхательная система, а так же абсолютно все группы мышц. В целом, занятия боксом, помогают поддерживать себя в тонусе, улучшается физическая форма, и как следствие повышается уверенность в себе. Занятия состоят из интенсивной разминки, гимнастических упражнений, тренировке на мешке или спаррингов. Все упражнения направлены на развитие выносливости, реакции, координации и скорости. Бокс - это не возможность чувствовать себя сильнее других на улице или просто битье груши, это возможность самообороны и защиты.