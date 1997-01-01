Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Борьба" Всего (6)

Если Ваш ребенок слишком много времени проводи за компьютерными играми, то замечательной альтернативой этому является занятие спортом. Для этого Вам просто необходимо подобрать подходящую секцию по борьбе в Хабаровске. Борьба является таким видом спорта, в котором проводятся броски, удержания, болевые приемы, поэтому очень важно что бы Ваш ребенок был в хорошей физической форме, а так же имел желание заниматься этим видом спорта. При борьбе развиваются все группы мышц, оттачивается координация движения, происходит постановка дыхания. Занятия борьбой развивают интуицию, умение предвидеть действия со стороны противника. Все приемы и навыки, приобретенные при занятиях борьбой, помогут Вашему ребенку в любой жизненной ситуации.