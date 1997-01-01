Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Дзюдо" Всего (1)

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Дзюдо - (от японского дзю – гибкий, мягкий; до – путь) – вид единоборств, где наряду с бросками разрешены болевые (но только на руки) и удушающие приемы. Спортсмены занимаются в кимоно (длинная стеганная куртка с поясом и штаны), борются на специальных матах – татами.
Для достижения победы в поединке атакующий борец в стойке должен выполнить бросок соперника на татами на спину, а в положении лежа – болевой или удушающий прием, либо удержание.
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