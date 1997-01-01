Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Капоэйра" Всего (6)
Занятия капоэйрой для детей, это замечательный подход в освоении сложных и разнообразных движений. Капоэйра представляет собой смесь акробатики, танцев и боевых искусств. Это способ научить малыша слушать внешнее окружение и находить гармонию вокруг себя. На занятиях Ваш ребенок улучшит свою координацию, получит возможность развивать воображение, творчество, а также гибкость ума и тела.
Тел: +7 (924) 118-03-37
Хабаровск, ул. Волочаевская, 8 Тел: +7 (4212) 304-430
Хабаровск, ул. Суворова, 51 Тел: +7 (4212) 454-744
Хабаровск, ул. Калинина, 8 Тел: +7 (4212) 464-999
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Цена: До 2500
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (914) 776-05-58
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Цена: 350 - 2800
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 3
Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Бондаря, 3 Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Горького, 2г Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Краснореченская, 94 Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 23 Тел: +7 (914) 773-01-36
Хабаровск, ул. Суворова, 25а Тел: +7 (914) 773-01-36
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (4212) 654-333
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Цена: 2800 - 2800
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 25а Тел: +7 (4212) 930-496
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Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Калинина, 8 Тел: +7 (4212) 202-706
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Цена: 300 - 3200
Возраст: 10 - 15 лет
Отзывов: 0