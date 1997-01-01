Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Карате" Всего (11)
В секциях по каратэ для детей практикуются бесконтактные занятия, что бы избежать травм. Прежде всего, на таких занятиях формируют силу духа, учат самодисциплине, умению контролировать свои эмоции. Комплекс спортивных упражнений формирует правильную осанку, дает хорошую растяжку и развивает способность контролировать свои движения. Помимо этого, каратэ воспитывает уважение к себе и окружающим, а также оказывает положительно влияние на психику Вашего ребенка.
Хабаровск, ул. Богородская, 6 Тел: +7 (984) 298-73-81
Хабаровск, ул. Горького, 6 Тел: +7 (924) 206-58-58
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19 Тел: +7 (914) 545-42-72
Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П, 22 Тел: +7 (914) 173-89-49
Хабаровск, ул. Свердлова, 30а Тел: +7 (914) 150-50-80
Хабаровск, ул. Тимирязева, 26 Тел: +7 (924) 107-01-78
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194а Тел: +7 (914) 150-50-80
Хабаровск, ул. Школьная, 17 Тел: +7 (924) 214-00-96
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Цена: От 1500
Возраст: 5 - 16 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Калинина, 152 Тел: +7 (924) 200-36-76
Хабаровск, ул. Уборевича, 79 Тел: +7 (924) 200-36-76
Хабаровск, ул. Шеронова 106 Тел: +7 (924) 200-36-76
Хабаровск, Шеронова 106 Тел: +7 (924) 200-36-76
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Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Краснореченская, 45 Тел: +7 (999) 080-63-08
Хабаровск, ул. Слободская, 10А Тел: +7 (914) 417-10-07
Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (999) 273-31-41
Хабаровск, ул. Саратовская, 3 Тел: +7 (914) 546-15-11
Хабаровск, ш. Матвеевское, 23
Хабаровск, ул. Тимирязева, 5 Тел: +7 (914) 168-08-06
Хабаровск, ул. Космическая, 7 Тел: +7 (924) 215-21-12
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 139А
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (4212) 123-456
Хабаровск, ул. Калинина, 88 Тел: +7 (4212) 311-324
Хабаровск, ш. Матвеевское, 23
Хабаровск, ул. Тимирязева, 36
Хабаровск, ул. Краснофлотская, 3а
Хабаровск, ул. Профессора М.П. Даниловского, 24А
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 186а
Хабаровск, ул. Суворова, 40
Хабаровск, ул. Малиновского, 19
Хабаровск, ул. Шимановская, 2а
Хабаровск, ул. Воровского, 24б
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Цена: От 2000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, кв-л. ДОС (Большой Аэродром) 10а Тел: +7 (914) 210-03-84
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Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Цена не указана
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (914) 540-72-36
Хабаровск, ул. Красина, 7 Тел: +7 (914) 183-80-43
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Волочаевская, 8б Тел: +7 (4212) 304-430
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Цена: От 2500
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Чехова, 20а Тел: +7 (4212) 750-454
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Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (914) 540-72-36
Хабаровск, ул. Красина, 7 Тел: +7 (914) 183-80-43
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0