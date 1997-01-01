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Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Карате" Всего (11)

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            Киокушинкай каратэ-до

            Киокушинкай каратэ-до
            Количество преподавателей: 12
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Богородская, 6 Тел: +7 (984) 298-73-81
            Хабаровск, ул. Горького, 6 Тел: +7 (924) 206-58-58
            Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19 Тел: +7 (914) 545-42-72
            Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П, 22 Тел: +7 (914) 173-89-49
            Хабаровск, ул. Свердлова, 30а Тел: +7 (914) 150-50-80
            Хабаровск, ул. Тимирязева, 26 Тел: +7 (924) 107-01-78
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194а Тел: +7 (914) 150-50-80
            Хабаровск, ул. Школьная, 17 Тел: +7 (924) 214-00-96
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            Рейтинг: 9.0
            Цена: От 1500
            Возраст: 5 - 16 лет
            Отзывов: 1
            Секция сётокан каратэ в СФКХК

            Секция сётокан каратэ в СФКХК
            Количество преподавателей: 4
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Калинина, 152 Тел: +7 (924) 200-36-76
            Хабаровск, ул. Уборевича, 79 Тел: +7 (924) 200-36-76
            Хабаровск, ул. Шеронова 106 Тел: +7 (924) 200-36-76
            Хабаровск, Шеронова 106 Тел: +7 (924) 200-36-76
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            Рейтинг: 8.4
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 2
            Клуб боевых искусств "Воин"

            Клуб боевых искусств "Воин"
            Количество преподавателей: 2
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 45 Тел: +7 (999) 080-63-08
            Хабаровск, ул. Слободская, 10А Тел: +7 (914) 417-10-07
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (999) 273-31-41
            Хабаровск, ул. Саратовская, 3 Тел: +7 (914) 546-15-11
            Хабаровск, ш. Матвеевское, 23
            Хабаровск, ул. Тимирязева, 5 Тел: +7 (914) 168-08-06
            Хабаровск, ул. Космическая, 7 Тел: +7 (924) 215-21-12
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 139А
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            Рейтинг: 8.2
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Секция карате в киокусинкай карате-до

            Секция карате в киокусинкай карате-до
            Количество преподавателей: 9
            Тел: +7 (4212) 123-456
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Калинина, 88 Тел: +7 (4212) 311-324
            Хабаровск, ш. Матвеевское, 23
            Хабаровск, ул. Тимирязева, 36
            Хабаровск, ул. Краснофлотская, 3а
            Хабаровск, ул. Профессора М.П. Даниловского, 24А
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 186а
            Хабаровск, ул. Суворова, 40
            Хабаровск, ул. Малиновского, 19
            Хабаровск, ул. Шимановская, 2а
            Хабаровск, ул. Воровского, 24б
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            Рейтинг: 7.9
            Цена: От 2000
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Секция киокусинкай каратэ

            Секция киокусинкай каратэ
            Количество преподавателей: 6
            Боевые искусства
            Хабаровск, кв-л. ДОС (Большой Аэродром) 10а Тел: +7 (914) 210-03-84
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            Рейтинг: 7.6
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Киокусинкай в ХКСДЮШОР

            Киокусинкай в ХКСДЮШОР
            Количество преподавателей: 4
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
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            Рейтинг: 7.4
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 10 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»

            Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»
            Количество преподавателей: 3
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (914) 540-72-36
            Хабаровск, ул. Красина, 7 Тел: +7 (914) 183-80-43
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            Рейтинг: 7.3
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Карате" в ФК "Энка LIFE"

            Секция "Карате" в ФК "Энка LIFE"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Волочаевская, 8б Тел: +7 (4212) 304-430
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: От 2500
            Возраст: 7 - 17 лет
            Отзывов: 0
            Секция Киокусинкай каратэ в ДЮСШ "Мастер"

            Секция Киокусинкай каратэ в ДЮСШ "Мастер"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Чехова, 20а Тел: +7 (4212) 750-454
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Кёкусин-кик в СК «Тайгер»

            Кёкусин-кик в СК «Тайгер»
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (914) 540-72-36
            Хабаровск, ул. Красина, 7 Тел: +7 (914) 183-80-43
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0