Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: ММА" Всего (3)

Еще совсем недавно сложно было найти человека, который знал что – либо об ММА. ММА это молодой вид спорта, который с каждым годом становится все более и более популярным, расшифровывается как Mixed Martial Arts. На данный момент это активно развивающийся вид в спорте, представляющий собой смешанные единоборства. ММА сочетает различные направления, техники и школ единоборств. Все тренировки проходят под четким руководством профессиональных тренеров. В отличии от бокса, в ММА используются накладки на руки с открытыми пальцами. В этом виде спорта существует два вида ведения боя это бойцовская и ударная техника. С каждым спортсменом тренер работает индивидуально. ММА это новый виток в мире спорта, и если Ваш ребенок увлекается единоборствами то самое время подобрать для него секцию по ММА в Хабаровске.