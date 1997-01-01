Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Рукопашный бой" Всего (3)
Основой на занятиях по рукопашному бою является, конечно, гибкость, ловкость, физическая сила и выносливость. Все эти навыки формируются при посещении секций по рукопашному бою. Также на занятиях развиваются такие качества как дисциплина, чувство команды, логическое мышление и ответственность, не только за себя, но и за других. Это является хорошим способом сбросить напряжение. Во время занятий дети улучшают свое здоровье. Секции по рукопашному бою помогают ребятам быть стойкими к негативному воздействию внешнего мира.
Хабаровск, ул. Краснореченская, 45 Тел: +7 (999) 080-63-08
Хабаровск, ул. Слободская, 10А Тел: +7 (914) 417-10-07
Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (999) 273-31-41
Хабаровск, ул. Саратовская, 3 Тел: +7 (914) 546-15-11
Хабаровск, ш. Матвеевское, 23
Хабаровск, ул. Тимирязева, 5 Тел: +7 (914) 168-08-06
Хабаровск, ул. Космическая, 7 Тел: +7 (924) 215-21-12
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 139А
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Горького, 2Г Тел: +7 (4212) 202-280
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Цена: 300 - 2990
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0