Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Тайский бокс" Всего (2)
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83 Тел: +7 (4212) 622-999
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Цена: 2400 - 3200
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19 Тел: +7 (914) 544-09-15
Хабаровск, ул. Костромская, 9 Тел: +7 (914) 544-09-15
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83 Тел: +7 (914) 544-09-15
Хабаровск, ул. Суворова, 25а Тел: +7 (914) 544-09-15
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Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0