Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Тхэквондо" Всего (5)
Посещение секций по тхэквондо и имеет ряд плюсов для развития ребенка. На занятиях проходит умственное и физическое развитие ребенка, приучение к дисциплине, самоконтролю. Дети привыкают к порядку. Укрепляется дыхательная и иммунная системы, исправляется осанка. Дети лучше развиваются и растут. Эмоциональная составляющая также важна при занятиях тхэквондо, вырабатываются манеры поведения, ребята учатся работать в команде. И получают положительные эмоции после каждого занятия. С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по тхэквондо в Хабаровске
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83 Тел: +7 (4212) 622-999
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Цена: 2400 - 3200
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, пер. Ростовский, 5 Тел: +7 (4212) 237-121
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Цена: От 3000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Бондаря, 3 Тел: +7 (914) 777-74-11
Хабаровск, ул. Доватора, 24а Тел: +7 (4212) 773-098
Хабаровск, ул. Забайкальская, 7 Тел: +7 (914) 777-74-11
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (914) 777-74-11
Хабаровск, ул. Советская, 1 Тел: +7 (914) 777-74-11
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Цена: От 2500
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Центральный, ул. Тургенева, 46 Тел: +7 (4212) 413-256
Хабаровск, район Железнодорожный, ш. Восточное, 41 Тел: +7 (4212) 646-464
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Цена: 2400 - 3800
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0