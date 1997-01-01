Поиск по запросу "Секции Цирковая студия" Всего (2)

Правильно направить безграничную энергию ребенка основная задача каждого родителя. Цирковая студия в Хабаровске всегда привлекала и детей и взрослых. Неудивительно, что многие дети хотят стать циркачами, так как это дает возможность ребёнку развиваться всесторонне. На занятиях у Вашего ребенка появляется возможность увидеть цирк изнутри, побыть веселыми клоунами и жонглерами. Цирковая студия дает ребенку возможность самореализоваться, укрепить физическое здоровье. Помимо этого, цирк способствует развитию таланта, пластики, памяти, мышления, и самое главное формирует личность ребенка. Все занятия проходят в легкой и ненавязчивой атмосфере и увлекательной игровой форме.