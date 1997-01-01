Поиск по запросу "Секции Цирковая студия" Всего (2)

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Правильно направить безграничную энергию ребенка основная задача каждого родителя. Цирковая студия в Хабаровске всегда привлекала и детей и взрослых. Неудивительно, что многие дети хотят стать циркачами, так как это дает возможность ребёнку развиваться всесторонне. На занятиях у Вашего ребенка появляется возможность увидеть цирк изнутри, побыть веселыми клоунами и жонглерами. Цирковая студия дает ребенку возможность самореализоваться, укрепить физическое здоровье. Помимо этого, цирк способствует развитию таланта, пластики, памяти, мышления, и самое главное формирует личность ребенка. Все занятия проходят в легкой и ненавязчивой атмосфере и увлекательной игровой форме.
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (914) 204-33-08
Хабаровск, ул. Сигнальная, 4 Тел: +7 (914) 204-33-08
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Цена: 2000 - 2500
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (4212) 654-333
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Цена: 2400 - 2400
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0