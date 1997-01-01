Поиск по запросу "Секции Декоративно-прикладное искусство" Всего (7)

Из всего многообразия видов творчества декоративно – прикладное искусство является самым популярным. Это такой вид творчества, который прививает детям интерес к культуре и дает возможность раскрыть себя и свои способности, соединяя знания технических приемов с художественной фантазией. Посещая секции по декоративно-прикладному искусству в Хабаровске, Ваш ребенок овладеет основами работы с различными материалами и специфическим инструментом. Научится усидчивости, приобретет массу знаний о рукоделии, приобщится в общественно-полезной деятельности. Занимаясь декоративно-прикладным искусством, развивается эмоциональная сфера, творческие способности, художественный вкус и образное мышление Вашего ребенка.