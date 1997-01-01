Поиск по запросу "Секции Декоративно-прикладное искусство" Всего (7)
Из всего многообразия видов творчества декоративно – прикладное искусство является самым популярным. Это такой вид творчества, который прививает детям интерес к культуре и дает возможность раскрыть себя и свои способности, соединяя знания технических приемов с художественной фантазией. Посещая секции по декоративно-прикладному искусству в Хабаровске, Ваш ребенок овладеет основами работы с различными материалами и специфическим инструментом. Научится усидчивости, приобретет массу знаний о рукоделии, приобщится в общественно-полезной деятельности. Занимаясь декоративно-прикладным искусством, развивается эмоциональная сфера, творческие способности, художественный вкус и образное мышление Вашего ребенка.
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Запарина, 127 Тел: +7 (4212) 567-732
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Цена: 800 - 800
Возраст: 7 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 16 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, 20 Тел: +7 (914) 195-08-44
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Цена: От 200
Возраст: 5 - 9 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 94в Тел: +7 (914) 159-11-50
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Цена: 500 - 1400
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0