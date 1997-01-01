Поиск по запросу "Секции Фитнес" Всего (6)
Помочь своему ребенку всегда быть веселым, здоровым и развиты, Вы можете, подобрав для него подходящую секцию по фитнесу в Хабаровске. Посещение такой секции это, прежде всего занятия по грамотно подобранной спортивной программе, с учетом возраста и физического развития вашего ребенка. А также возможность выплеснуть энергию, накопившуюся за время дома и в школе. Занятия включают в себя элементы аэробики, йоги, хореографии. Все занятия проводятся в игровой форме.
Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Льва Толстого, 22 Тел: +7 (4212) 227-041
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Цена: 1500 - 1500
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Тургенева, 46 Тел: +7 (4212) 413-256
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Цена: От 2400
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Горького, 2г Тел: +7 (4212) 202-280
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Цена: 2000 - 2400
Возраст: 6 - 13 лет
Отзывов: 7
Хабаровск, ул. Волочаевская, 8б Тел: +7 (4212) 304-430
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Цена: От 2500
Возраст: 10 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 94в Тел: +7 (914) 159-11-50
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Цена: 500 - 1200
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0