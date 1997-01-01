Поиск по запросу "Секции Фитнес" Всего (6)

Помочь своему ребенку всегда быть веселым, здоровым и развиты, Вы можете, подобрав для него подходящую секцию по фитнесу в Хабаровске. Посещение такой секции это, прежде всего занятия по грамотно подобранной спортивной программе, с учетом возраста и физического развития вашего ребенка. А также возможность выплеснуть энергию, накопившуюся за время дома и в школе. Занятия включают в себя элементы аэробики, йоги, хореографии. Все занятия проводятся в игровой форме.