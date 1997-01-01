Поиск по запросу "Секции Физическое развитие" Всего (25)
Разностороннее и полноценное развитие ребенка это основная задача всех спортивных секций. Секции по физическому развитию в Хабаровске имеют ряд преимуществ перед просто посещением секции определенного вида. На занятиях происходит укрепление здоровья, формируется привычка к здоровому образу жизни, развиваются психофизичнские качества. Регулярное посещение таких секций приводит к улучшению состояния опорно-двигательной системы, к повешению уровня общей физической подготовки. Дети учатся быть ловкими, улучшается вестибулярный аппарат и координация. Секции по физическому развитию предназначены так же для детей с ограниченными возможностями здоровья и разным уровнем физической подготовки.
Хабаровск, пер. Матросский, 3а Тел: +7 (4212) 429-152
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Цена: От 500
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Кустанайская, 49 Тел: +7 (914) 167-55-16
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Цена: От 600
Возраст: 2 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 14 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Волочаевская, 8б Тел: +7 (4212) 304-430
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Цена: От 2500
Возраст: 2 - 4 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Волочаевская, 8б Тел: +7 (4212) 304-430
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Цена: От 3600
Возраст: 7 - 11 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 12 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (962) 679-22-99
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Цена: От 300
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (4212) 793-777
Хабаровск, ул. Воровского, 17
Хабаровск, ул. Суворова, 25а
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Цена: До 26000
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0