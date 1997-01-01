Поиск по запросу "Секции Физическое развитие" Всего (25)

Разностороннее и полноценное развитие ребенка это основная задача всех спортивных секций. Секции по физическому развитию в Хабаровске имеют ряд преимуществ перед просто посещением секции определенного вида. На занятиях происходит укрепление здоровья, формируется привычка к здоровому образу жизни, развиваются психофизичнские качества. Регулярное посещение таких секций приводит к улучшению состояния опорно-двигательной системы, к повешению уровня общей физической подготовки. Дети учатся быть ловкими, улучшается вестибулярный аппарат и координация. Секции по физическому развитию предназначены так же для детей с ограниченными возможностями здоровья и разным уровнем физической подготовки.