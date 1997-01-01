Поиск по запросу "Секции Фотография" Всего (1)

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Секции по изучению искусства фотографии очень популярны среди подростков в Хабаровске. На занятиях ребята изучают устройство камеры, основным принципам работы, пробуют снимать сами людей и животных. Подробно разбираются в различных жанрах, таких как архитектурная фотография, натюрморт, пейзаж, портрет и другие. Помимо развития творческого мышления, дети также развивают вкус и любовь к красоте. Изучая искусство фотографии, Ваш ребенок будет постоянно радовать Вам своими шедеврами.
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 13 - 17 лет
Отзывов: 0