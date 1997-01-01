Поиск по запросу "Секции Футбольный фристайл" Всего (2)

Футбольный фристайл это такой вид спорта, который подразумевает выполнение различных трюков с мячом, которые под силу только профессиональным футболистам. Если Ваш ребенок любит гонять мяч, секция по такому виду спорта как раз для него. Это захватывающее увлечение, которое вызывает дух соревнований. Огромное значение имеет психологическое воздействие этого спорта на Вашего ребенка. Активные дети получат выход своей энергии, а робкие поймут, что могут демонстрировать свой талант своим сверстникам.