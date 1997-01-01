Поиск по запросу "Секции Живопись" Всего (0)

Искусство окружает человека с момента его рождения. Рисование это первый вид творчества в деятельности ребенка. Если Ваш ребенок систематически занимается таким видом творчества то самое время найти подходящую секцию по живописи в Хабаровске. Живопись это создание художественных образов с помощью красок, она занимает особое место в развитии ребенка. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся создавать что-то прекрасное своими руками. Регулярное посещение секции развивает мелкую моторику, воображение, интеллект, формирует привычку анализировать, так же дети учатся творчески мыслить, и принимать окружающий мир. Опытные педагоги доступно вводят новые термины и понятия, рассказывают от истории искусства и средствах выразительности. И индивидуально подходят к работе каждого ребенка.