Поиск по запросу "Секции Журналистка" Всего (1)

Если Ваш ребенок хочет попробовать себя в роли журналиста, то самое время подыскать подходящую секцию по журналистике в Хабаровске. Это замечательная возможность погрузится в эту профессию. Посещая занятия, дети получают колоссальный жизненный опыт в «журналистской кухне», изучая при этом различные жанры и виды журналистики, учатся фотографировать, выпускают газеты и журналы, учатся делать репортажи и брать интервью. Это прекрасная возможность расширить жизненный опыт Вашего ребенка. Помимо теоретических занятий, опытные педагоги индивидуально подходят к творческому заданию каждого обучающегося. У ребят развивается образное мышление, любознательность, находчивость, коммуникабельность. Это прекрасная возможность научиться связано излагать свои мысли. Устная и письменная речь становится более грамотной. Все это формирует навыки работы в команде. Посещение таких секций поможет Вашему ребенку в любой его будущей профессии.