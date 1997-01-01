Поиск по запросу "Секции Гимнастика" Всего (11)
Гимнастика — один из наиболее популярных видов спорта и физической культуры. К спортивным видам гимнастики относятся: художественная, спортивная, эстетическая, акробатическая, командная, гимнастика. Гимнастика представляет собой систему физических упражнений, при которых используется различное спортивное снаряжение, а так же гимнастические снаряды. Если Вы подобрали для своего ребенка секцию по гимнастике в Хабаровске, Вы можете быть уверенны что посещая занятия опытные педагоги помогут Вашему ребенку укрепить иммунитет, здоровье. Развиваются выносливость, улучшается обмен веществ и кровообращение, происходит развитие двигательных навыков. Помимо этого, Ваш ребенок получит положительный заряд энергии.
Хабаровск, ул. Воронежская, 38а Тел: +7 (4212) 202-075
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Цена: От 1300
Возраст: 8 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, пер. Молдавский, 10 Тел: +7 (4212) 751-942
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (4212) 204-754
Хабаровск, ул. Воровского, 24б
Хабаровск, ул. Ворошилова, 36
Хабаровск, ш. Восточное, 41
Хабаровск, ул. Краснодарская, 100
Хабаровск, ул. Московская, 10
Хабаровск, ул. Профессора М.П. Даниловского, 22
Хабаровск, ул. Свердлова, 30а
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 8 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Тургенева, 46 Тел: +7 (4212) 602-602
Хабаровск, ш. Восточное, 41 Тел: +7 (4212) 680-000
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Цена: 450 - 2400
Возраст: 3 - 8 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Тургенева, 46 Тел: +7 (4212) 602-602
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Цена: От 2400
Возраст: 4 - 9 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, пер. Фабричный, 2а Тел: +7 (914) 544-44-08
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Цена: 400 - 3000
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83 Тел: +7 (4212) 622-999
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Цена: 2400 - 3200
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (4212) 793-777
Хабаровск, ул. Суворова, 25а
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Цена: До 26000
Возраст: Возраст не указан
Отзывов: 0