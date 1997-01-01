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Поиск по запросу "Секции Гимнастика" Всего (11)

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            Воздушные кольца в студии "Терпсихора"

            Воздушные кольца в студии "Терпсихора"
            Количество преподавателей: 1
            Танцы Гимнастика
            Хабаровск, ул. Воронежская, 38а Тел: +7 (4212) 202-075
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.1
            Цена: От 1300
            Возраст: 8 - 17 лет
            Отзывов: 0
            Художественная гимнастика в ДЮСШ "Олимпия"

            Художественная гимнастика в ДЮСШ "Олимпия"
            Количество преподавателей: 17
            Гимнастика
            Хабаровск, пер. Молдавский, 10 Тел: +7 (4212) 751-942
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Виктория

            Виктория
            Количество преподавателей: 8
            Тел: +7 (4212) 204-754
            Гимнастика
            Хабаровск, ул. Воровского, 24б
            Хабаровск, ул. Ворошилова, 36
            Хабаровск, ш. Восточное, 41
            Хабаровск, ул. Краснодарская, 100
            Хабаровск, ул. Московская, 10
            Хабаровск, ул. Профессора М.П. Даниловского, 22
            Хабаровск, ул. Свердлова, 30а
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 8 лет
            Отзывов: 0
            Акробатика (гимнастика) в ЦЭВД "Отрада"

            Акробатика (гимнастика) в ЦЭВД "Отрада"
            Количество преподавателей: 1
            Акробатика Гимнастика
            Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики"

            Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики"
            Количество преподавателей: 2
            Гимнастика
            Хабаровск, ул. Тургенева, 46 Тел: +7 (4212) 602-602
            Хабаровск, ш. Восточное, 41 Тел: +7 (4212) 680-000
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            Рейтинг: 7.2
            Цена: 450 - 2400
            Возраст: 3 - 8 лет
            Отзывов: 0
            Спортивная гимнастика в ФК "World Class'ики"

            Спортивная гимнастика в ФК "World Class'ики"
            Количество преподавателей: 1
            Гимнастика
            Хабаровск, ул. Тургенева, 46 Тел: +7 (4212) 602-602
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: От 2400
            Возраст: 4 - 9 лет
            Отзывов: 0
            Курс "Бэби-танцы" в Бэби-клубе

            Курс "Бэби-танцы" в Бэби-клубе
            Количество преподавателей: 1
            Танцы Гимнастика
            Хабаровск, пер. Фабричный, 2а Тел: +7 (914) 544-44-08
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: 400 - 3000
            Возраст: 3 - 6 лет
            Отзывов: 0
            Художественная гимнастика в ДСЦ "ЮниCLUB"

            Художественная гимнастика в ДСЦ "ЮниCLUB"
            Количество преподавателей: 1
            Гимнастика
            Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Художественная гимнастика в СК «Арена»

            Художественная гимнастика в СК «Арена»
            Гимнастика
            Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83 Тел: +7 (4212) 622-999
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            Рейтинг: 6.6
            Цена: 2400 - 3200
            Возраст: 3 - 5 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Художественная гимнастика" в ФК "Наутилус"

            Секция "Художественная гимнастика" в ФК "Наутилус"
            Тел: +7 (4212) 793-777
            Гимнастика
            Хабаровск, ул. Суворова, 25а
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: До 26000
            Возраст: Возраст не указан
            Отзывов: 0