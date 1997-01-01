Поиск по запросу "Секции Иностранные языки" Всего (46)

Сегодня иностранный язык стал в большей мере средством жизнеобеспечения общества. Его изучают не только вузах и старшей школе, но и в начальном звене. И каждый человек хочет владеть им в совершенстве. Основная цель языковых секций в Хабаровске - воспитать уважение к образу жизни и культуре людей страны изучаемого языка. Регулярные занятия формируют у ребенка интерес к изучению языка и желание общаться на нем. Посещение секций иностранных языков помогает расширить кругозор, погрузиться во все детали грамматики, развить обширный запас слов, ребята учатся элементарной монологической и диалогической речи. Помимо основных теоретических и практических занятий, опытные педагоги включают в занятия игровые элементы, что позволяет изучать язык в увлекательной и доступной форме.