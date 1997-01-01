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Поиск по запросу "Секции Иностранные языки" Всего (46)

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            Английский язык Китайский язык Корейский язык Немецкий язык Французский язык Японский язык
             Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»

             Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»
            Количество преподавателей: 15
            Иностранные языки
            Хабаровск, район Железнодорожный, ул. Большая, 12 Тел: +7 (914) 425-71-96
            Хабаровск, район Индустриальный, ул. Архангельская, 50 Тел: +7 (4212) 466-700
            Хабаровск, район Кировский, ул. Тихоокеанская, 58 Тел: +7 (4212) 466-700
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            Рейтинг: 8.0
            Цена: 2500 - 3300
            Возраст: 7 - 10 лет
            Отзывов: 0
            Английский язык в центре развития "Grouth Club"

            Английский язык в центре развития "Grouth Club"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: +7 (924) 118-15-43
            Иностранные языки
            Хабаровск, ул. Фурманова, 2
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            Рейтинг: 7.9
            Цена: 375 - 500
            Возраст: 7 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Английский язык в школе "Радость"

            Английский язык в школе "Радость"
            Количество преподавателей: 2
            Иностранные языки
            Хабаровск, ул. Льва Толстого, 22 Тел: +7 (4212) 227-041
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: От 2000
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр"

            Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр"
            Количество преподавателей: 1
            Иностранные языки
            Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: 2500 - 2500
            Возраст: 8 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Английский язык в ДСЦ «ЮниCLUB»

            Английский язык в ДСЦ «ЮниCLUB»
            Количество преподавателей: 1
            Иностранные языки
            Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 6 лет
            Отзывов: 0
            Английский язык в МЦ «Арлекин»

            Английский язык в МЦ «Арлекин»
            Количество преподавателей: 1
            Иностранные языки
            Хабаровск, ул. Льва Толстого, 2Б Тел: +7 (4212) 766-066
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: От 2900
            Возраст: 3 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»

            Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»
            Количество преподавателей: 6
            Иностранные языки
            Хабаровск, район Железнодорожный, ул. Большая, 12 Тел: +7 (4212) 466-700
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            Рейтинг: 7.6
            Цена: 3800 - 3800
            Возраст: 12 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Французский язык в центре "Ива"

            Французский язык в центре "Ива"
            Количество преподавателей: 4
            Иностранные языки
            Хабаровск, район Железнодорожный, ул. Большая, 12 Тел: +7 (4212) 466-700
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            Рейтинг: 7.4
            Цена: 3500 - 3500
            Возраст: 12 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Английский язык в школе "Freedom"

            Английский язык в школе "Freedom"
            Количество преподавателей: 2
            Иностранные языки
            Хабаровск, б-р Амурский, 16 Тел: +7 (914) 213-01-21
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.2
            Цена: От 4500
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Английский язык для детей в школе «Билингва»

            Английский язык для детей в школе «Билингва»
            Количество преподавателей: 2
            Иностранные языки
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 49 Тел: +7 (962) 503-33-03
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.2
            Цена: От 2480
            Возраст: 4 - 7 лет
            Отзывов: 0