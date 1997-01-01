Поиск по запросу "Секции Иностранные языки: Немецкий язык" Всего (1)

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Немецкий язык
Поиск по запросу "Секции Иностранные языки: Немецкий язык"
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Немецкий язык в центре "Ива"
Количество преподавателей: 1
Иностранные языки
Хабаровск, район Железнодорожный, ул. Большая, 12
Тел: +7 (4212) 466-700
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Рейтинг:
7.1
Цена:
От 3500
Возраст:
8 - 17 лет
Отзывов:
0