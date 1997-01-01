Поиск по запросу "Секции Изобразительное искусство" Всего (33)
Искусство окружает человека с момента его рождения. Рисование это первый вид творчества в деятельности ребенка. Если Ваш ребенок систематически занимается таким видом творчества то самое время найти подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске. Живопись это создание художественных образов с помощью красок, она занимает особое место в развитии ребенка. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся создавать что-то прекрасное своими руками. Регулярное посещение секции развивает мелкую моторику, воображение, интеллект, формирует привычку анализировать, так же дети учатся творчески мыслить, и принимать окружающий мир. Опытные педагоги доступно вводят новые термины и понятия, рассказывают от истории искусства и средствах выразительности. И индивидуально подходят к работе каждого ребенка.
Хабаровск, ул. Световая, 9 Тел: +7 (4212) 261-609
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Запарина, 26 Тел: +7 (4212) 313-126
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Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Световая, 9 Тел: +7 (4212) 261-609
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Цена: От 960
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Льва Толстого, 22 Тел: +7 (4212) 227-041
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Цена: 1500 - 1500
Возраст: 3 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: 1600 - 1600
Возраст: 4 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0