Поиск по запросу "Секции Компьютер" Всего (14)
Компьютерные курсы становятся все более популярными с каждым днем. Без навыков владения компьютером, сейчас сложно представить успешное обучение. Секции по компьютерной грамотности помогут Вашему ребенку изучить основы компьютерной графики, основы 3D моделирования, видеомонтажу, создавать презентации и собственные мультфильмы, красочно оформлять документы и рефераты. Компьютерные технологии – это также интересная наука, а не только полезный инструмент.
Хабаровск, ул. Дзержинского, 34 Тел: +7 (4212) 358-188
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Цена: 3000 - 9000
Возраст: 11 - 17 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Дзержинского, 34 Тел: +7 (4212) 358-188
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Цена: 3000 - 9000
Возраст: 11 - 17 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 34 Тел: +7 (4212) 358-188
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Цена: 3000 - 9000
Возраст: 11 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Цена не указана
Возраст: 12 - 16 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0