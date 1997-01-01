Поиск по запросу "Секции Конструирование" Всего (4)
Секции по конструированию в Хабаровске учат Вашего ребенка конструировать из различного материала предметы, разные по форме и размеру. Цель данных занятий развить внимание, мышление, мелкую моторику, терпение. Дети учатся адекватно оценивать свою работу, работать и общаться в коллективе. Все занятия проходят в игровой форме, что позволяет Вашему ребенку эмоционально отдыхать, что так необходимо в современном мире.
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 8 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Шеронова, 137 Тел: +7 (4212) 626-655
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Цена: 1200 - 1200
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0