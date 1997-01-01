Поиск по запросу "Секции Коньки" Всего (2)
Чем раньше Ваш ребенок начнет тренировки по конькобежному спорту, тем лучше будут результаты. Для этого Вам необходимо подобрать подходящую для Вас секцию в Хабаровске. Фигурное катание один из самых популярных и массовых видов спорта. Посещая данные секции, Ваш малыш научится не только уверенно двигаться на льду, но и выполнять сложные фигуры. Этот вид спорта развивает ловкость, гибкость, дыхательная система, выносливость. У ребенка формируется гармоничная фигура.
Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Путевая, 2а Тел: +7 (4212) 362-746
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 17 лет
Отзывов: 0