Поиск по запросу "Секции Легкая атлетика" Всего (4)
Хабаровск, ул. Путевая, 2а Тел: +7 (4212) 362-746
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Королёва, 4в Тел: +7 (4212) 360-912
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0