Поиск по запросу "Секции Лыжи" Всего (3)

Очень важную роль в физическом воспитании ребенка занимает лыжный спорт. Так как этот вид спорта оказывает комплексное влияние на весь организм. Положительно воздействует на все группы мышц без исключения, дыхательную систему, нервную, на опорно-двигательный аппарат. Формирует выносливость, настойчивость, уверенность в своих силах. Начинать заниматься данным видом спорта педиатры рекомендуют с 5-6 лет. С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по лыжному спорту в Хабаровске.