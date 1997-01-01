Поиск по запросу "Секции Лыжи" Всего (3)
Очень важную роль в физическом воспитании ребенка занимает лыжный спорт. Так как этот вид спорта оказывает комплексное влияние на весь организм. Положительно воздействует на все группы мышц без исключения, дыхательную систему, нервную, на опорно-двигательный аппарат. Формирует выносливость, настойчивость, уверенность в своих силах. Начинать заниматься данным видом спорта педиатры рекомендуют с 5-6 лет. С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по лыжному спорту в Хабаровске.
Хабаровск, ул. Запарина, 87 Тел: +7 (4212) 912-091
Показать адреса на карте
Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
Показать адреса на карте
Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
Показать адреса на карте
Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0