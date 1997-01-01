Поиск по запросу "Секции Мелкая моторика" Всего (8)
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, пер. Фабричный, 2а Тел: +7 (914) 544-44-08
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Цена: 400 - 3500
Возраст: 2 - 5 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Гамарника, 37 Тел: +7 (4212) 626-655
Хабаровск, ул. Шеронова, 137 Тел: +7 (4212) 626-655
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Цена: 3200 - 3200
Возраст: 1 - 2 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Гамарника, 37 Тел: +7 (4212) 626-655
Хабаровск, ул. Шеронова, 137 Тел: +7 (4212) 626-655
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Цена: 3200 - 3200
Возраст: 2 - 3 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Рокоссовского, 14 Тел: +7 (4212) 628-805
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Цена: 1600 - 3200
Возраст: 0 - 3 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Рокоссовского, 14 Тел: +7 (4212) 628-805
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Цена: 1400 - 2400
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Гамарника, 37 Тел: +7 (4212) 626-655
Хабаровск, ул. Шеронова, 137 Тел: +7 (4212) 626-655
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Цена: 3200 - 3200
Возраст: 0 - 1 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Рокоссовского, 14 Тел: +7 (4212) 628-805
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Цена: 2000 - 3500
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0