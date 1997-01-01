Поиск по запросу "Секции Моделирование" Всего (6)
Секции по моделированию в Хабаровске играют очень большую роль для ребенка. Мелкая моторика, пространственное изображение, изобретательность, все это формируется и развивается на занятиях в данных секциях. Детское моделирование дарит детям радость, развивает творческий потенциал, помогает познавать мир. Помимо этого, данный вид творчества помогает ребенку быть более усидчивым, воспитывает уважение к труду. Занятия моделированием помогает ребенку сориентироваться в выборе интересной профессии в будущем.
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 8 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Камская, 6 Тел: +7 (4212) 201-045
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Цена: От 2500
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Московская, 6 Тел: +7 (924) 404-50-05
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Цена: 2900 - 2900
Возраст: 12 - 17 лет
Отзывов: 0